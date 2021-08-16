الأسر السعودية تنفق أكثر من 50% حين يستخدمون البطاقات الائتمانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مجلس شؤون الأسرة، إن الدراسات أظهرت أن أفراد الأسرة السعودية ينفقون 50% أكثر عندما يستخدمون البطاقات الائتمانية في الشراء.

وتابع المجلس في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أنه وفقًا لبيانات جمعية حماية المستهلك، فإن 50.2% من المستهلكين لم يشاركوا تجاربهم عن المنتج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن 43.1% من المستهلكين تقدموا بشكوى عن منتج أو خدمة لم تعجبهم، وأن 33.4% اشتروا من مواقع إلكترونية دون الإلمام بالمتطلبات والأنظمة.

مخاطر البطاقات الائتمانية:

وفي وقت سابق، حذرت جمعية حماية المستهلك من مخاطر البطاقات الائتمانية، والتي تعتبر أداة مالية تُشجع على الاستهلاك.

وقالت حماية المستهلك عبر حسابها بموقع تويتر: إن القروض الائتمانية في العام الماضي بلغت 19 مليار ريال، وذلك لارتفاع نسبة العمولات والفوائد المرتبطة بها، وإضافة رسوم في حال تأخير السداد والتي قد توقع المستهلك في أزمة مالية.

وشددت الجمعية على المستهلكين في حال استخراج البطاقات الائتمانية من الواجب فهم شروط استخدام البطاقة والتعامل معها، بالإضافة إلى الالتزام بتواريخ سداد المبالغ المستحقة ومعرفة إجراءات البنوك في حالة التعثر في السداد.



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