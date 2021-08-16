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توسّع الخلاف بين الفرنسي كيليان مبابي؛ لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، وناديه، بعد أن رفض اللاعب عرضاً جديداً من إدارة ناديه لتجديد عقده، والمقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على مبابي التجديد لمدة 6 أعوام مقابل راتب سنوي متساوٍ مع راتب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكن اللاعب رفض.
وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان ليس مستعداً لفتح الباب لرحيل اللاعب، لكن هناك بعض الأصوات داخل النادي الباريسي تطالب بضرورة رحيله من أجل إصلاح الضرر الاقتصادي، خاصة بعد ضم ميسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي؛ لم يصرح برغبته في الرحيل عن النادي بشكل مُعلن، إلا أن إدارة النادي وماوريسيو بوتشينيو، مدرب الفريق، يعلمون برغبة مبابي في الرحيل إلى ريال مدريد.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 12:46 PM
مقابل راتب سنوي متساوٍ مع راتب البرازيلي نيمار"مبابي" يرفض التجديد لمدة 6 أعوام.. المشكلة تتوسّع مع باريس
توسّع الخلاف بين الفرنسي كيليان مبابي؛ لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، وناديه، بعد أن رفض اللاعب عرضاً جديداً من إدارة ناديه لتجديد عقده، والمقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على مبابي التجديد لمدة 6 أعوام مقابل راتب سنوي متساوٍ مع راتب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكن اللاعب رفض.
وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان ليس مستعداً لفتح الباب لرحيل اللاعب، لكن هناك بعض الأصوات داخل النادي الباريسي تطالب بضرورة رحيله من أجل إصلاح الضرر الاقتصادي، خاصة بعد ضم ميسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي؛ لم يصرح برغبته في الرحيل عن النادي بشكل مُعلن، إلا أن إدارة النادي وماوريسيو بوتشينيو، مدرب الفريق، يعلمون برغبة مبابي في الرحيل إلى ريال مدريد.
، "مبابي" يرفض التجديد لمدة 6 أعوام.. المشكلة تتوسّع مع باريس ،
المصدر : الخليج 365
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