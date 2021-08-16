، 7 ملايين صفحة تظهرها مؤشرات "معين" الرقمية بديوان المظالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الربع الرابع لـ 1442هـ بواقع 48088 جلسة قضائية رقمية

بلغ مجموع ما أُنجز من دعاوى في محاكم ديوان المظالم خلال الربع الأخير من عام 1442هـ، 23027 قضية، فيما بلغت الدعاوى الواردة 22786 دعوى، بواقع 48088 جلسة قضائية رقمية.

جاء ذلك في تقرير لديوان المظالم اشتمل على إحصائيات أعمال عموم محاكمة، واستمرار تطور ما تم قياسه، وما تحقق خلال التقارير السابقة لهذا العام، من حيث ارتفاع عدد المنجز على عدد الوارد من الدعاوى بنسبة وصلت إلى 101%.

وحققت منصة معين الرقمية رقماً قياسياً من حيث عدد الصفحات المعروضة، إذ بلغت 7.996.810 صفحات خلال الفترة نفسها.

وبيّن التقرير أن نسبة ما تمّ إنجازه من حجم العمل الكلي بلغت 46%، إلى جانب استمرارية تطور العمل والإنتاجية فيما يرد إلى محاكم ديوان المظالم من دعاوى وطلبات، وما يصدر عنها من قرارات وأحكام، وعدم تأثر مجريات الأعمال ومخرجاتها في ظل الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، وما واكبه من التحول الرقمي بالكامل لعملية التقاضي في محاكم ديوان المظالم.

وأشار التقرير إلى استمرار عقد الجلسات بشكل إلكتروني، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة في منصة معين الرقمية.