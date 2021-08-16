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بدأت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، بشكل فعلي، في رفع ١٤٧ سيارة تالفة وهياكل مهملة، من المحاور والشوارع الرئيسية، إضافة إلى ٥٠ سيارة تم نقلها من قِبَل ملاكها؛ وذلك مع انتهاء المهلة المحددة.
جاء ذلك بعد قيام الأمانة برصد أكثر من ألفيْ سيارة تالفة ضمن نطاق 8 بلديات فرعية في أحياء مكة المكرمة؛ حيث شرعت وكالة البلديات في تنفيذ حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والهياكل التالفة من أحياء مكة المكرمة، ووضع ملصقات تحذيرية تمهيدًا لرفعها.. وقد أمهلت ملاكها 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها.
وأكدت الأمانة أنها تشكّل خطرًا أمنيًّا وبيئيًّا وتشوهًا بصريًّا يستوجب رفعها، إضافة إلى تشويه المشهد البصري؛ فيما لا زالت الحملة جارية ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 12:26 PM
خطر أمني وبيئي وتشوه بصري تعاملت معه "الأمانة" عبر حملة بلديةالمهلة انتهت.. رفع 147 سيارة تالفة من شوارع مكة ونقل ملكية 50
بدأت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، بشكل فعلي، في رفع ١٤٧ سيارة تالفة وهياكل مهملة، من المحاور والشوارع الرئيسية، إضافة إلى ٥٠ سيارة تم نقلها من قِبَل ملاكها؛ وذلك مع انتهاء المهلة المحددة.
جاء ذلك بعد قيام الأمانة برصد أكثر من ألفيْ سيارة تالفة ضمن نطاق 8 بلديات فرعية في أحياء مكة المكرمة؛ حيث شرعت وكالة البلديات في تنفيذ حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والهياكل التالفة من أحياء مكة المكرمة، ووضع ملصقات تحذيرية تمهيدًا لرفعها.. وقد أمهلت ملاكها 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها.
وأكدت الأمانة أنها تشكّل خطرًا أمنيًّا وبيئيًّا وتشوهًا بصريًّا يستوجب رفعها، إضافة إلى تشويه المشهد البصري؛ فيما لا زالت الحملة جارية ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة.
، المهلة انتهت.. رفع 147 سيارة تالفة من شوارع مكة ونقل ملكية 50 ،
المصدر : الخليج 365
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