- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1775.80 دولار.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة 0.9 % إلى 23.53 دولا للأوقية.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 12:23 PM
نزل في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقيةمع ارتفاع الدولار.. الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1775.80 دولار.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة 0.9 % إلى 23.53 دولا للأوقية.
، مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.