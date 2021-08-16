هل يتحمل مستأجر العقار التجاري ضريبة القيمة المضافة؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن مستأجر العقار التجاري يتحمل ضريبة القيمة المضافة، وأن المؤجر يقوم بتحصيلها منه وتوريدها للهيئة.

يخضع للضريبة:

ورد حساب اسأل الزكاة والضريبة بموقع تويتر على استفسار في هذا الشأن بالقول: إنه يخضع تأجير العقار التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وتابعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يتحمل مستأجر العقار التجاري الضريبة، ويتم تحصيلها وتوريدها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من قِبل المؤجر.

وجَدَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

آلية الإبلاغ:

كما دعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وأي مخالفاتٍ ضريبية أخرى، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة (هنا)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.​



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