تراجع أرباح أسمنت حائل بنسبة 29.4%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت حائل، بنسبة 29.4% بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 15.34 مليون ريال، مقابل 21.75 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

انخفاض الأرباح:

وأعلنت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الاثنين، انخفضت الأرباح بالربع الثاني من 2021، بنسبة 40.7%، مقارنة بأرباح نحو 25.9 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

ارتفاع المصروفات:

ولفتت إلى أن الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات.

وكان صافي أرباح شركة أسمنت حائل، قد تراجع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 35.7% في الربع الأول من 2021، لتسجل 25.87 مليون ريال، مقارنة بنحو 40.22 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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