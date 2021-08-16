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سعر برنت ينخفض بنسبة 1.67%

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

سعر برنت ينخفض بنسبة 1.67%

وصل عند 69.41 دولاراً للبرميل

متابعات الخليج 365 - واس

سجّل سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” صباح اليوم انخفاضاً في العقود الآجلة بنسبة 1.67 %، ما يعادل 1.18 دولار، ليصل عند 69.41 دولاراً أمريكياً للبرميل.

خام غرب تكساس: 

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.25 دولاراً أمريكياً، أي بنسبة 1.83 %، ليتداول عند 67.19 دولاراً أمريكياً للبرميل.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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