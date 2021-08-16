عملية 7 ساعات في جدة لنقل أعضاء متوفى دماغياً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغياً بالمستشفى إثر إصابة سابقة أدت إلى وفاته دماغيًا، حيث قام ذووه وفي بادرة إنسانية بالتبرع بأعضائه.

عملية 7 ساعات:

وأوضحت صحة جدة أن العملية استمرت قرابة 7 ساعات، قام خلال الفريق الطبي المشترك بنقل الأعضاء التي شملت القلب، والكليتين، والرئتين، والكبد، والطحال، والقرنية، وجرى نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المستفيدين منها.

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