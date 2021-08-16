برنامج توافق يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - واس

يدعم برنامج عمل الأشخاص ذوي الإعاقة “توافق” أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وكذلك تطوير بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم، بهدف تشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم مع توفير خدمات التسهيل والمساندات التيسيرية لهم.

برنامج توافق:

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال، للاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والتأهيل والتوظيف التي يدعمها برنامج “توافق”، وذلك بزيارة صفحة البرنامج في الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط: هنا.

توظيف ذوي الإعاقة:

ويسعى برنامج “توافق” إلى تشجيع توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل في القطاع الخاص وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، مع التركيز على أهمية حصولهم على الخدمات التيسيرية المساندة للقيام بمهامهم الوظيفية، والحرص على تهيئة بيئات العمل لتكون مساندة لتسهيل قيامهم بمهام ومتطلبات الوظيفة.

دعم التوظيف:

يشار إلى أن الصندوق ومن خلال برنامج “دعم التوظيف”، يقدم دعماً إضافياً للمنشآت بواقع 10% ويشمل أجور الموظفين والموظفات السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى دعم البرنامج، الذي يبدأ من 30% ويصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف، كما يوفر الصندوق عدد من الدورات التدريبية عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، التي تم تكييفها لتتلائم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لتطبيق معايير سهولة النفاذ لبوابة طاقات والتي من خلالها يستطيع ذوي الإعاقة التقديم على الفرص الوظيفية المتاحة وبرامج الصندوق المتنوعة.

شارك الخبر