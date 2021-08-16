الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد المستشار المستقيل لرئيس أفغانستان، طارق فرهادي، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني و200 شخصية فروا من البلاد.

فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني:

وقال فرهادي، اليوم الاثنين، إن الرئيس أشرف غني أصبح من القادة السابقين بعد هروبه.

كما لفت إلى أنه “بحكم الأمر الواقع طالبان هي من تحكم البلاد”، موضحًا أن “على قادة طالبان العودة من الدوحة لتحمل مسؤولية الأمن”، بحسب العربية.

يذكر أن الرئيس الأفغاني أشرف غني كان أعلن الأحد أنه غادر البلاد لتجنب إراقة الدماء مع دخول حركة طالبان القصر الرئاسي في العاصمة كابل.

تجنب الاشتباكات:

وأضاف في منشور على فيسبوك أنه غادر لتجنب حدوث اشتباكات مع طالبان كانت ستعرض حياة الملايين من سكان كابل للخطر.

وكانت هذه أول تصريحات للرئيس الأفغاني منذ رحيله عن البلاد.

ولم يكشف الرئيس الأفغاني أشرف غني عن مكان تواجده.

ودخلت عناصر طالبان العاصمة الأفغانية دون مقاومة تذكر وسيطرت على القصر الرئاسي، فيما تم الإعلان عن تأسيس مجلس تنسيقي لضمان انتقال السلطة بشكل سلمي.

السيطرة على كابل:

وقالت الحركة: إن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها بعد هروب رجال الأمن وتخليهم عن مواقعهم.

وأعلنت الحركة سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أنحاء متفرقة من أفغانستان دون مؤشرات على مواجهة مسلحيها أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، تشكيل مجلس تنسيقي للعمل على ضمان نقل السلطة في البلاد بشكل سلمي.

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