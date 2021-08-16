، "الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية ،

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.
وجرى خلال الاتصال، استعراضُ العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 11:56 AM
استعرض الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.
وجرى خلال الاتصال، استعراضُ العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
، "الجبير" يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية بنجلاديش ويبحث معه العلاقات الثنائية ،
المصدر : الخليج 365
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