، الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ،

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أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة؛ "نعبّر عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكّد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع، وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".
وحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالباً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.
وأضاف أبو ردينة؛ أن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه قواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-16
أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة؛ "نعبّر عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكّد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع، وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".
وحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالباً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.
وأضاف أبو ردينة؛ أن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه قواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
11:07 AM
طالبت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها
أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة؛ "نعبّر عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكّد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع، وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".
وحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالباً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.
وأضاف أبو ردينة؛ أن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه قواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
، الرئاسة الفلسطينية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ،
المصدر : الخليج 365
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