الحصيني: انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأمطار على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن يطرأ اليوم الإثنين تحسن في درجة الحرارة بانخفاض طفيف من (3 - 4) درجات مئوية عن الأيام الماضية.

وأشار الحصيني –عبر تويتر- إلى هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، ورياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشرقية والغربية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقَّع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، نشاطًا للرياح السطحية مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة، تمتد حتى منطقتي نجران، ومكة المكرمة.

وأشار إلى وجود سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة).

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