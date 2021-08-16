أخبار السعودية اليوم.. إيقاف مواطنين تحرشوا بسائحة.. و إتاحة لقاح كورونا بالمنازل للمسنين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أكدت وزارة الخارجية أنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية، فيما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات 538525 حالة، وإلى التفاصيل:

المملكة تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

أجلت المملكة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية.

النيابة العامة: إيقاف 6 مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة اليوم الأحد، عن مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع 6 مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع.

قائد القوات الجوية يكرم «القرني» لتحقيقه ثاني أعلى ساعات طيران بمنظومة «التايفون» عالميًا

كرم الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، الرائد الطيار علي بن ظافر القرني، وذلك لتسجيله (2500) ساعة طيران على منظومة طائرات «التايفون»، وتحقيقه ثاني أعلى ساعات طيران بالمنظومة على مستوى العالم.

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ31.8 مليونًا

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الأحد، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى 31,867,238 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

الصحة: إتاحة التطعيم بلقاح كورونا في المنازل لفئة 70 عامًا فأكثر

أعلنت وزارة الصحة توافر خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية (70 عامًا فأكثر) في منازلهم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى كورونا، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.

الصحة: 60% من الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة إناث

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن 60% من الحالات الجديدة المصابة بكورونا في المملكة من الإناث، مضيفًا أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا، ولابد من أخذ جرعتين.

صور توثق وصول أولى طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة, وصول أولى طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، عقب التعليق المؤقت لقبول المعتمرين من الخارج، كأجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

جامعة القصيم تعلن عودة الدراسة حضوريًا للعام الجامعي 1434هـ

‎أعلنت جامعة القصيم عودة الدراسة حضوريًا للعام الجامعي 1443 هـ في مختلف كلياتها، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأكدت ضرورة إبراز الحالة وفق تطبيق "توكلنا"، لجميع منسوبي الجامعة، مبينة أن غير المحصَّنين أو الذين لم يستكملو جرعتي اللقاح لن يُمكنوا من الحضور، وعليهم معالجة وضعهم الدراسي.

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