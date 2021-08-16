تنبيهات الأرصاد: 7 مناطق تتأثر بالأمطار والسحب الرعدية والأتربة.. الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 7 مناطق بالمملكة، العديد من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين، سواء كان هطول أمطار أو تكون سحب رعدية، أو هبوبًا للرياح النشطة والأتربة المثارة، إضافة لوجود تدنّ في مدى الرؤية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الأحساء، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا» والرياض «الخرج، الدلم، السليل، رماح، وادي الدواسر» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

كما أن مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل» والباحة «العقيق، القرى، الباحة، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن» وجازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية تؤثر على «أضم، الطائف، ميسان» بمنطقة مكة المكرمة و «أبوعريش، أحد المسارحة، الدرب، بيش، جازان، صامطة» بمنطقة جازان.