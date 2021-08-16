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60 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. والسعودية تقترب من 32 مليونًا

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 60 مليون جرعة، في الوقت الذى ذكرت فيه وزارة الصحة ان عدد جرعات كورونا بالمملكة تجاوز 31.8 مليون جرعة.

وذكر مركز الإحصاء –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى امس الأحد، فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,447,122) وإجمالي حالات التعافي (2,382,880)، وإجمالي حالات الوفاة (18,780) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي لقاحات كورونا المعطاة بلغ (60,218,727) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.1%.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى (31,867,238) جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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