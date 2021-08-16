نقل اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى «الملكية الفكرية»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية، من وزارة التجارة إلى الهيئة، داعية كل من يرغب الاستفادة من الخدمات المتعلقة بإنفاذ العلامات التجارية التواصل معها عبر قنواتها الرسمية.

وذكرت الهيئة (في بيان لها) ان ذلك يأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14/9/ 1439هـ الموافق 29 / 5/ 2018 م القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها. ولتباشر أعمال إنفاذ العلامات التجارية في المملكة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنها تعمل على استكمال مسيرة إنفاذ العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة وجهودها في المرحلة الماضية والارتقاء بها في المملكة، من خلال تحسين الأنظمة والإجراءات المنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتكاملها.

ودعت هيئة الملكية الفكرية، كل من يرغب الاستفادة من الخدمات المتعلقة بإنفاذ العلامات التجارية التواصل عبر بوابة الهيئة WWW.SAIP.GOV.SA ، واستكمال النماذج المخصصة، أو من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر (920021421) - البريد الإلكتروني: [email protected]

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