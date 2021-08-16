شؤون الحرمين: توزيع 18 مليون عبوة من ماء زمزم خلال عام

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه تم توزيع 18 مليون عبوة من مياه زمزم خلال عام 1442 هـ.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين –عبر تويتر- في إحصائية لإدارة سقيا زمزم، أن عدد لترات ماء زمزم المستخدمة بلغ 10 ملايين لتر، وأن عدد العربات الخاصة بمسارات المطاف لتوزيع عبوات ماء زمزم بلغ 15 عربة.

وأضافت أن عدد الحقائب الأسطوانية بلغ 200 حقيبة بينما بلغ عدد العربات الذكية 68 عربة سعة 80 لتر، فيما بلغ عدد العمال ألف عامل.

وأشارت شؤون الحرمين إلى أن مواقع توزيع ماء زمزم هي: صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد وكذلك توسعة الملك عبدالله وعامة المداخل والسلالم الكهربائية.

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