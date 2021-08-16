«هيئة الزكاة» توضح المسؤول عن تحمل وتوريد ضريبة تأجير العقار التجاري

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن مستأجر العقار التجاري يتحمل ضريبة القيمة المضافة، وإن المؤجر يقوم بتحصيلها منه وتوريدها للهيئة.

وذكر حساب «اسأل الزكاة والضريبة» -عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يخضع تأجير العقار التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».

وتابعت الهيئة «ويتحمل مستأجر العقار التجاري الضريبة، ويتم تحصيلها وتوريدها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من قِبل المؤجر».

من جهة أخرى، أوضحت هيئة الزكاة، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداته السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو (375,000 ) ريال، أما الاشخاص الذين تتخطى إيراداتهم (187,500) ريال ولا تتجاوز (375,000) ريال فهم مؤهلون للتسجيل الاختياري.

أما الاشخاص الذين تقل إيراداتهم السنوية عن (187500) ريال فهم غير ملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

اقرأ أيضا:

الجمارك: لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجة النارية