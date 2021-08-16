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الضمان الصحي: وثيقة التأمين لا تغطي علاج حَبّ الشباب

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الرياض - محمد عبدالله - أكد مجلس الضمان الصحي، أن علاج حب الشباب غير مغطى في وثيقة التأمين، مشيرًا إلى أن تأمين السفر الخاص بكورنا إلزامي لمن هم دون 12 سنة

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص: «نعتذر منك، تستثني وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة معالجة البثور (حب الشباب)».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل علاج حبوب الوجه والجسم  وأدوية العلاج مشمولة في التأمين الطبي؟

من جهة أخرى، أوضح الصمان الصحي أن تأمين السفر للمواطنين (تأمين ) الزامي لمن هم دون 12 سنة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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