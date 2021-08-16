تعليم جازان: انعقاد الاجتماع التحضيري الأول للجنة رصد وإغلاق المنشآت التعليمية غير المرخصة

الرياض - محمد عبدالله - عقدت لجنة رصد وإغلاق المنشآت التعليمية "غير المرخصة" بمنطقة جازان اجتماعها التحضيري الأول اليوم، بحضور المدير العامّ للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، وذلك بمبنى الإدارة؛ لمناقشة الخطط والآليات لرصد تلك المنشآت وإيجاد الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجتها.

وأوضح الدكتور أبو هادي، أن اللجنة ناقشت عددًا من المحاور وأوصت بإيجاد آلية لرصد وتسجيل واستقبال البلاغات وتوجيهها إلى اللجنة، بما في ذلك البلاغات التي تصل لكل جهة حكومية منفردة، والاتفاق على آلية مشتركة للتعامل مع تلك البلاغات وإغلاقها، وحوكمة الإجراءات التنفيذية لكل جهة.

الجدير بالذكر أن اللجنة المشكّلة بتوجيه من أمير منطقة جازان تضم في عضويتها كلًّا من: إمارة منطقة جازان، وتعليم جازان، وتعليم محافظة صبيا، وشرطة المنطقة، والإدارة العامة للدفاع المدني، وشركة الكهرباء السعودية، وأمانة منطقة جازان، ومكتب العمل، لتتولى الوقوف المباشر على مواقع المدارس غير المرخصة وإغلاقها وفصل التيار الكهربائي عنها والرفع لسمو أمير المنطقة بتقرير ومحضر مشترك عن جميع الإجراءات الرسمية التي اُتخذت من الجهات المخالفة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات في جميع المحافظات.