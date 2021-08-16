إغلاق جزئي لطريق عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة لمدة شهر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، وبالتنسيق مع أمانة المنطقة، بأنه تم الإغلاق الجزئي لطريق عمر بن الخطاب ابتداءً من مساء أمس الأحد ٧ محرم ١٤٤٣هـ وسيستمر الإغلاق حتى ٧ صفر ١٤٤٣هـ (مدة شهر).

وذكر المرور السعودي –عبر تويتر- أن الإغلاق الجزئي للطريق جاء لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع تهيئة وتطوير طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

وأهاب المرور، بالمواطنين، استخدام الطرق البديلة طيلة مدة إغلاق طريق عمر بن الخطاب الجزئي.

من جهة أخرى، نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، والتي اسفرت عن ضبط 1836 درجاة.

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