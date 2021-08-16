شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أسعار الذهب في السعودية اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021، وسط ترقب لتعاملات بداية الأسبوع في البورصات العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم عند 213.88 ريال (57.04 دولار).

وهبط جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية) إلى 187.15 ريال (49.91 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 160.41 ريال (42.78 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 124.77 ريال (33.27 دولار).

وتراجعت سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلى مستوى 6656.25 ريال (1775 دولارا).

كما هبط سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم، إلى 1497.18 ريال (399.25 دولار).

وارتفعت أسعار الذهب الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بكوفيد-19.

لكن قوة الدولار كبدت المعدن الأصفر تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1756.61 دولار للأوقية.

والذهب منخفض 0.4% في الأسبوع، لأسباب على رأسها هبوطه الحاد يوم الإثنين عقب بيانات قوية للوظائف الأمريكية جددت رهانات على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز مبكرا.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1759.70 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات "الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل".

وأضاف "في الأمد القصير، نتوقع أن يتماسك الذهب بين 1750 و1800 دولار".

واعترى الضعف الأسواق الآسيوية يوم الجمعة، إذ تعرضت لضغوط بفعل تداعيات ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا في عدة دول في المنطقة.

في غضون ذلك، ظل الدولار مرتفعا قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر بعد بيانات أظهرت أن أسعار المنتجين الأمريكيين سجلت أكبر زيادة سنوية في أكثر من 10 سنوات.

يأتي ذلك في أعقاب بيانات ضعيفة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما ساعد الذهب على الارتفاع 1.3% يوم الأربعاء، لكن البيانات دفعت المستثمرين للتطلع إلى المزيد من التلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خططه المتعلقة بالسياسة النقدية.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار.