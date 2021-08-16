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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى الاستقلال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى الاستقلال

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ: 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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