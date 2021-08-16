الصحة: عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة تجاوز الـ32 مليون جرعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تجاوز الـ 32 مليون جرعة.

أولوية الحصول على لقاح كورونا:

‬وكانت الصحة ومنذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم كما أطلقت خدمة ” أولوية” التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة المناطق.

كما ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​أعلنت وزارة الصحة عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية “70 عامًا فأكثر” في منازلهم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.

طواقم طبية مؤهلة:

وأوضحت الصحة أن هذه الخدمة سيتم تقديمها عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن لهم توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط.

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