الحصيني : توقعات بـ رياح وغبار مع أمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد ‏طقس اليوم الاثنين تحسناً طفيفاً في درجة الحرارة، مع سقوط أمطار ‏على بعض المناطق.‏

انخفاض درجات الحرارة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، إن معدلات الانخفاض ستتراوح من 3 إلى 4 ‏درجات، بالمقارنة بالأيام الماضية، مع هبوب رياح محملة ‏بالغبار من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشرقية والغربية.‏

كما لفت إلى احتمالية سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على ‏أجزاء من مرتفعات، جازان وعسير والباحة والإمارات وعمان ‏واليمن.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاط للرياح السطحية مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى مناطق (نجران، مكة المكرمة)، وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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