الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

تطبيق توكلنا: لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد من خارج السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد بالتطبيق من خارج المملكة، ويمكن فقط الاستخدام في حال كان مسجلًا مسبقًا من داخل السعودية في دول محددة.

توكلنا في 75 دولة:

ولفت التطبيق ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أن المتواجدين خارج المملكة بإمكانهم استخدام توكلنا في 75 دولة كمرحلة أولى من خلال الرابط هنا.

حجز موعد لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا:

ولفت توكلنا إلى خطوات حجز موعد لقاح كورونا، والتي جاءت كالآتي:

– توجه إلى الخدمات، من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

– حدد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، اختر حجز موعد لقاح كورونا.

– أجب عن الأسئلة الصحية.

– اختر مركز التطعيم والوقت.

– أكد الموعد.

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