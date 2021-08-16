أمطار رعدية على جازان حتى السابعة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة ، وصبيا .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاط للرياح السطحية مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى مناطق (نجران، مكة المكرمة)، وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة).



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