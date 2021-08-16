ريدان الغذائية تعلن عن موعد آخر يوم لتداول حقوق الأولوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة ريدان الغذائية عن آخر يوم لتداول حقوق الأولوية وآخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأحد، أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية سيكون 1443-01-08 الموافق 2021-08-16 أما تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة فسيكون يوم 1443-01-11 الموافق 2021-08-19.

تنويه للمستثمرين:

ولفتت ريدان الغذائية إلى أن المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب يمكنهم بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.

أرقام التواصل:

وتابعت أنه في حال وجود استفسارات يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00عصراً، على الأرقام الموضحة، هاتف: +966 12 6781177

أو على البريد الإلكتروني: [email protected]



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