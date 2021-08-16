الرياض ريت يستثمر 60 مليون ريال في مبنى مكتبي بأمريكا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الرياض المالية أن صندوق الرياض ريت استثمر مبلغ قيمته 60 مليون ريال في مبنى مكتبي في الولايات المتحدة الأمريكية على مساحة 14,892 متراً مربعاً (بالإضافة إلى 1,394 مواقف سيارات) وصافي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 39,867 متراً مربعاً في منطقة كونشوهوكين – فيلادلفيا منطقة متروبوليتان الإحصائية (MSA)، بنسيلفانيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن العقار يعتبر مبنى مكتبياً من الفئة (أ) وهو المقر الرئيسي لشركة أميريسورس بيرغن (AmerisourceBergen)، والمستأجر شركة أميريسورس بيرغن (AmerisourceBergen) ويعتبر مستأجراً من الدرجة الاستثمارية ويصنف في المرتبة الثامنة في قائمة Fortune 500 لعام 2021م.

تفاصيل العملية:

وتعتبر الشركة رائدة في مجال توزيع الأدوية حيث تملك الشركة حصة سوقية تقدر بأكثر من 30٪ من جميع الأدوية التي يتم بيعها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن الشركة حققت إيرادات سنوية تصل إلى 190 مليار دولار خلال العام الماضي، كما يعد هذا القطاع قطاعاً أساسياً لا سيما خلال فترة ما بعد COVID للأدوية واللقاحات.

ويقع المبنى بالقرب من العديد من الوجهات الترفيهية بما في ذلك سوق King of Prussia والذي يعد ثالث أكبر مركز تسوق في أمريكا ونادي Gulph Mills للجولف ووجهات أخرى متعددة. تشمل المناطق المجاورة للمبنى مراكز للعديد من الشركات مثل: Amazon, UBS, Mercyhealth, Oracle, Morgan Stanley, Credit Suisse بالإضافة إلى شركات كبرى متعددة.

عوائد الاستثمار:

وتم تمويل الاستثمار كاملاً من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، أما الأثر الناتج عن وقوع الحدث من المتوقع أن يحقق الاستثمار متوسط عائد سنوي قدره 8٪ لصندوق الرياض ريت خلال فترة استثمار مدتها 5 سنوات.

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