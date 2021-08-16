آل بخران يحتفون بزواج ابنهم تركي الشواطي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحد رفيدة

احتفلت أسرة آل بخرن مساء السبت بزواج ابنهم الدكتور تركي بن علي الشواطي أحد منسوبي وزارة الصحة في عسير.

إجراءات احترازية:

وكان الحفل مقتصراً على الأسرة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث تلقى العريس التهاني والتبريكات من أقاربه وزملائه.

“متابعات الخليج 365” تبارك للعريس تركي وتتمنى له التوفيق في حياته الزوجية.

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