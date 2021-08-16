اخبار السعوديه

آل بخران يحتفون بزواج ابنهم تركي الشواطي

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم آل بخران يحتفون بزواج ابنهم تركي الشواطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

آل بخران يحتفون بزواج ابنهم تركي الشواطي

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحد رفيدة

احتفلت أسرة آل بخرن مساء السبت بزواج ابنهم الدكتور تركي بن علي الشواطي أحد منسوبي وزارة الصحة في عسير.

إجراءات احترازية:

وكان الحفل مقتصراً على الأسرة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث تلقى العريس التهاني والتبريكات من أقاربه وزملائه.

متابعات الخليج 365” تبارك للعريس تركي وتتمنى له التوفيق في حياته الزوجية.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا