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شكرا لقرائتكم آل بخران يحتفون بزواج ابنهم تركي الشواطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16
“متابعات الخليج 365” تبارك للعريس تركي وتتمنى له التوفيق في حياته الزوجية.
آل بخران يحتفون بزواج ابنهم تركي الشواطي
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحد رفيدة
احتفلت أسرة آل بخرن مساء السبت بزواج ابنهم الدكتور تركي بن علي الشواطي أحد منسوبي وزارة الصحة في عسير.
إجراءات احترازية:
وكان الحفل مقتصراً على الأسرة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث تلقى العريس التهاني والتبريكات من أقاربه وزملائه.
“متابعات الخليج 365” تبارك للعريس تركي وتتمنى له التوفيق في حياته الزوجية.
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