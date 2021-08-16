شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار في مصر اليوم (آخر تحديثات) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021، في تعاملات البنك المركزي والبنوك التجارية.



وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وبالأمس، كشف جهاز الإحصاء المصري عن تراجع معدلات البطالة في البلاد خلال الربع الثاني من العام 2021 (أبريل/ نيسان- يونيو/ حزيران) إلى 7.3%، قياسا على 7.4% بالربع السابق له.

وقال الجهاز إن معدل البطالة انخفض بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني، قياسا على الفترة المماثلة من عام 2020.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29.115 مليون فرد، مقابل 29.284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 0.6%.

وقد بلغت قوة العمل في الحضر 12.981 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.134 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.233 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4.882 مليون فرد.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي ساهم في زيادة فرص العمل من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع لجنة السياسات النقدية قبل أسبوع، إذ بقي سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25%، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25%.

وفي الاجتماعات الخمسة الماضية، أبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي على سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض وذلك منذ نهاية العام الماضي، بعد أن شهد 2020 تخفيضا قدره 4%.

وخفض البنك المركزي المصري، فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020.

وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات.

وقفز متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى 18.45 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) قفز سعر اليورو إلى 18.33 جنيه للشراء و18.56 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع، أمس.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) زاد سعر اليورو إلى 18.35 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء و18.50 جنيه للبيع/ أمس.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري إلى 21.69 جنيه للشراء و21.83 جنيه للبيع، مقابل 21.64 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر) وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري إلى 52.04 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع، مقابل 51.92 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع، أمس.