، افتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي ،

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افتتحت أمس بمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي، فعاليات الدورة المكثفة لطب الأطفال للعام الثاني والعشرين على التوالي، بإجمالي 19 ساعة تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي تستمر من يوم الأحد إلى الخميس 15- 19 أغسطس 2021م، بمشاركة 20 متحدثًا من داخل وخارج المجموعة، استشاريين في كل التخصصات الدقيقة لطب الأطفال بالجامعات والمستشفيات المرجعية.
وأوضح البروفيسور د.عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء استشاري غدد وسكر الأطفال ورئيس الدورة، أن تنظيم الدورة في نسختها الحالية يأتي بعد نجاح الدورات السابقة، والتي شهدت مشاركة واسعة نظرًا لأهميتها وتنوع فعالياتها والخبراء المشاركين فيها. حيث شكّلوا فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، بما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين.
من جانبه قال الدكتور حماد الشايع منسق برنامج الزمالة لطب الأطفال في المجموعة: إن هذه الدورة تستهدف أطباء الأطفال وكل الممارسين الصحيين في تخصص طب الأطفال وطلاب التخصصات الصحية والأطقم الفنية والتمريضية، بالإضافة إلى المتقدمين للحصول على الزمالات البريطانية والعربية والسعودية.
وأوضح الشايع أن الدورة ستناقش -من خلال المحاضرات- أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال الدقيقة، كما تتميز دورة طب الأطفال لهذا العام بالحديث عن تقنيات الأشعة المتطورة وأمراض الكلى ومشاكل المفاصل عند الأطفال، علاوة على طرح العديد من الأسئلة متعددة الخيارات والشرائح أثناء المحاضرات.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 08:31 AM
للعام الـ22 على التوالي بإجمالي 19 ساعة معتمدة من هيئة التخصصاتافتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي
افتتحت أمس بمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي، فعاليات الدورة المكثفة لطب الأطفال للعام الثاني والعشرين على التوالي، بإجمالي 19 ساعة تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي تستمر من يوم الأحد إلى الخميس 15- 19 أغسطس 2021م، بمشاركة 20 متحدثًا من داخل وخارج المجموعة، استشاريين في كل التخصصات الدقيقة لطب الأطفال بالجامعات والمستشفيات المرجعية.
وأوضح البروفيسور د.عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء استشاري غدد وسكر الأطفال ورئيس الدورة، أن تنظيم الدورة في نسختها الحالية يأتي بعد نجاح الدورات السابقة، والتي شهدت مشاركة واسعة نظرًا لأهميتها وتنوع فعالياتها والخبراء المشاركين فيها. حيث شكّلوا فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص، بما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين.
من جانبه قال الدكتور حماد الشايع منسق برنامج الزمالة لطب الأطفال في المجموعة: إن هذه الدورة تستهدف أطباء الأطفال وكل الممارسين الصحيين في تخصص طب الأطفال وطلاب التخصصات الصحية والأطقم الفنية والتمريضية، بالإضافة إلى المتقدمين للحصول على الزمالات البريطانية والعربية والسعودية.
وأوضح الشايع أن الدورة ستناقش -من خلال المحاضرات- أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال الدقيقة، كما تتميز دورة طب الأطفال لهذا العام بالحديث عن تقنيات الأشعة المتطورة وأمراض الكلى ومشاكل المفاصل عند الأطفال، علاوة على طرح العديد من الأسئلة متعددة الخيارات والشرائح أثناء المحاضرات.
، افتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي ،
المصدر : الخليج 365
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