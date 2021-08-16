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أمانة جدة تُغلق 79 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - نفّذت أمانة محافظة جدة (10.993) جولة رقابية، بالتعاون مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي، أن الجولات الرقابية نفّذت، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية وأسواق النفع العامّ للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية البلدية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت، حيث أسفرت الجولات عن إغلاق (79) منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية, داعياً إلى المشاركة في تحسين جودة الخدمات، من خلال الإبلاغ عن المخالفات، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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