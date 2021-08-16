«الأرصاد» عن طقس الإثنين: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، غدًا الإثنين.

كما توقع المركز في تقريره عن حالة طقس غدًّا أن يشمل نشاط الرياح السطحية أجزاء من مكة المكرمة، وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن الخليج العربي، فأكد المركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: