، تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تسبَّب حريق غابات، يستعر في تلال خارج القدس، في تصاعُد سُحب الدخان فوق المدينة، وإجلاء سكان تجمعات سكنية عدة، مع تصدي طائرات وأطقم على الأرض لألسنة اللهب، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم تقع إصابات خطيرة، لكن يبدو أن هناك خطرًا ضئيلاً من أن يصل الحريق، الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات غربي القدس، إلى المدينة.
وقال ديدي سيمتشي، مسؤول فِرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، إنه جرى نشر 12 طائرة إطفاء مع أطقم من نحو 60 عربة إطفاء.
وأضاف في إفادة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بُثت على الهواء مباشرة بعد نحو خمس ساعات من اندلاع الحريق: "يسعدني القول إننا نجحنا في منع احتراق تجمعات كاملة".
وقالت خدمات الطوارئ إنه تم إخلاء أربع قرى. وقال سيمتشي في المؤتمر الصحفي إن المدينة لم تعد تواجه أي "خطر كبير" رغم "وجود بعض الجيوب؛ إذ اشتعلت النار في بعض المنازل بها، ونقوم بإطفائها".
وأوضح أن أطقم العمل ستبقى منتشرة طوال الليل، وربما خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمنع انتشار الحريق مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح.
وقال مسؤولو الإطفاء والشرطة إن من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق.
تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غاباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-15
تسبَّب حريق غابات، يستعر في تلال خارج القدس، في تصاعُد سُحب الدخان فوق المدينة، وإجلاء سكان تجمعات سكنية عدة، مع تصدي طائرات وأطقم على الأرض لألسنة اللهب، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم تقع إصابات خطيرة، لكن يبدو أن هناك خطرًا ضئيلاً من أن يصل الحريق، الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات غربي القدس، إلى المدينة.
وقال ديدي سيمتشي، مسؤول فِرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، إنه جرى نشر 12 طائرة إطفاء مع أطقم من نحو 60 عربة إطفاء.
وأضاف في إفادة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بُثت على الهواء مباشرة بعد نحو خمس ساعات من اندلاع الحريق: "يسعدني القول إننا نجحنا في منع احتراق تجمعات كاملة".
وقالت خدمات الطوارئ إنه تم إخلاء أربع قرى. وقال سيمتشي في المؤتمر الصحفي إن المدينة لم تعد تواجه أي "خطر كبير" رغم "وجود بعض الجيوب؛ إذ اشتعلت النار في بعض المنازل بها، ونقوم بإطفائها".
وأوضح أن أطقم العمل ستبقى منتشرة طوال الليل، وربما خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمنع انتشار الحريق مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح.
وقال مسؤولو الإطفاء والشرطة إن من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:56 PM
فِرق الإنقاذ نشرت 12 طائرة و60 عربة إطفاء للتصدي لألسنة اللهب
تسبَّب حريق غابات، يستعر في تلال خارج القدس، في تصاعُد سُحب الدخان فوق المدينة، وإجلاء سكان تجمعات سكنية عدة، مع تصدي طائرات وأطقم على الأرض لألسنة اللهب، حسب "سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم تقع إصابات خطيرة، لكن يبدو أن هناك خطرًا ضئيلاً من أن يصل الحريق، الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات غربي القدس، إلى المدينة.
وقال ديدي سيمتشي، مسؤول فِرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، إنه جرى نشر 12 طائرة إطفاء مع أطقم من نحو 60 عربة إطفاء.
وأضاف في إفادة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بُثت على الهواء مباشرة بعد نحو خمس ساعات من اندلاع الحريق: "يسعدني القول إننا نجحنا في منع احتراق تجمعات كاملة".
وقالت خدمات الطوارئ إنه تم إخلاء أربع قرى. وقال سيمتشي في المؤتمر الصحفي إن المدينة لم تعد تواجه أي "خطر كبير" رغم "وجود بعض الجيوب؛ إذ اشتعلت النار في بعض المنازل بها، ونقوم بإطفائها".
وأوضح أن أطقم العمل ستبقى منتشرة طوال الليل، وربما خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمنع انتشار الحريق مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح.
وقال مسؤولو الإطفاء والشرطة إن من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق.
، تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.