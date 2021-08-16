عسير : القبض على متحرش هرب وسرق سيارة تحت التهديد بالسلاح

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد أن ارتكب جريمة تحرش، وهرب من الموقع ليسرق مركبة تحت تهديد السلاح الأبيض والتسبب في صدم سيارة أخرى. وأضاف أنه تم إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية واحالته لفرع النيابة العامة.



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