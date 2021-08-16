شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 187 مخالفا لتعليمات الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية 187 مخالفا لتعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا ، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم محمد الشهري، أنه جرى ضبط المخالفين بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية، تمهيدا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.