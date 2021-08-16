شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 22.158 مخالفة، وذلك للفترة من 29/12/1442هـ حتى 6/1/1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ7350، تلتها المنطقة الشرقية بـ3329، ومنطقة المدينة المنورة بـ2486، ومنطقة مكة المكرمة بـ1951، ومنطقة القصيم بـ1883، ومنطقة حائل بـ1608، ومنطقة الجوف بـ1360، ومنطقة الحدود الشمالية بـ735، ومنطقة تبوك بـ468، ومنطقة الباحة بـ350، ومنطقة عسير بـ281، ومنطقة جازان بـ280، ومنطقة نجران بـ77. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.