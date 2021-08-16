شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف 44 مصابا بشاطئي العزيزية ونصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الفرق الإسعافية والتطوعية المخصصة للتمركز في شاطئي العزيزية ونصف القمر التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، الخدمة الطبية الإسعافية لـ 44 حالة إسعافية، وذلك خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1442هـ حتى 3 محرم الحالي، وفترة عيد الأضحى المبارك وأيام الإجازات الأسبوعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للفرع فهد الغامدي، أن الحالات الإسعافية شملت 5 حالات ناتجة عن حوادث مرورية وحالتين نتيجة انقلاب سيارات وحالة غرق و36 حالة سقوط، مؤكدا استمرار هذه الفرق الإسعافية والتطوعية بعملها نهاية كل أسبوع طوال العام. وأشار إلى أن هذه المبادرة أطلقها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي لتغطية شاطئي العزيزية ونصف القمر بالخدمة الطبية الإسعافية بالتعاون مع حرس الحدود بالمنطقة للحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ في أيام العطل الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.