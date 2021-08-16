شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رادارات متنقلة تنضم لمنظومة «الطقس» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق المركز الوطني للأرصاد 5 رادارات متنقلة جديدة تضاف إلى رادارات الطقس الثابتة ليصل الإجمالي بالمملكة إلى 21 «رادارا».

وتسهم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب في تنفيذ المهام الطارئة، بالإضافة لاستخدامها في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة، وتساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة، وتبلغ مساحة تغطية الرادار 100 كم أثناء التشغيل النموذجي.

وكان المركز قد أعلن مؤخرا عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس لأجواء المملكة إلى 94 % من المناطق المأهولة، ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل تركيب محطات رصد للإشعاع النووي ومحطات قياس الرياح.