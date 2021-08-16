شكرا لقرائتكم خبر عن سباق من أجل الإنسانية بـ«اثنينية الحوار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناقش اثنينية الحوار التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم «السباق من أجل الإنسانية» بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني». ويستضيف اللقاء كلا من المتخصصة بمجال المسؤولية الاجتماعية بالشركات أماني الشعلان والمهتمة بالمجال الإنساني مؤسس وقف معا لتنمية المجتمع عائشة عبدالرؤوف ناس، وعضو مفوضية برامج رسل السلام في المملكة معاذ النجيفان، ويحاورهم الكاتب مسلم الرمالي. ويتناول اللقاء التعريف باليوم العالمي للعمل الإنساني وأهميته لدى الشعوب، ودور العمل الإنساني في تعزيز الحوار الحضاري بين المجتمعات، وتعزيز منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية، وجهود المملكة في العمل الإنساني سواء على مستوى النازحين أو المنكوبين وخصوصًا جهودها في أزمة كورونا ، إلى جانب استعراض المبادرات الفردية الإنسانية في العمل الإنساني، وكيفية مساهمة الجميع في العمل الإنساني، ودور الأعمال التطوعية في إنجاح الأعمال الإنسانية والخدمات التي تقدمها المملكة للمقيمين أثناء الجائحة ودور الفرد ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية. وتعد «اثنينية الحوار» إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتنفذ كل أسبوع، وهي عبارة عن منصة تفتح بابا لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتعايش والتلاحم الوطني.