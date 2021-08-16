شكرا لقرائتكم خبر عن «صحتي في مدرستي».. 6 أركان توعوية لـ 500 ألف طالب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع الشرقية الصحي، أمس، حملة صحتي في مدرستي، بأحد المجمعات التجارية بالظهران، والتي تستمر لمدة 5 أيام، مستهدفة الطلاب وأولياء الأمور، لنشر التوعية بالإجراءات الوقائية، تزامنا مع العام الدراسي الجديد.

أولياء الأمور

وأوضحت المدير التنفيذي لبرامج الصحة المدرسية في التجمع، د. شذى الزهير، أن المستهدفين في الحملة هم طلاب وطالبات المدارس من عمر 5 إلى 18 عاما، بالإضافة إلى أولياء الأمور، مشيرة إلى أن الحملة تضم 6 أركان توعوية وتثقيفية، وعيادة صحية وركنا ترفيهيا للأطفال.

ودعت «الزهير» أولياء الأمور لحضور المعرض التوعوي برفقة أبنائهم؛ لتهيئتهم للعام الدراسي الجديد حضوريا، بعد انقطاعهم عن مقاعد الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا.

تنقل المعرض

وذكر محمد المقيبل، المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول بالدمام، أن المعرض مستمر لمدة أسبوع في المجمع، ثم ينتقل إلى المراكز الصحية أسبوعيا، لمدة شهر، مشيرا إلى أن المعرض يضم 6 منصات مهمة للتثقيف الصحي.

وأوضح أن الأركان تشمل التعريف بالصحة المدرسية وجميع الخدمات بشكل عام، لـ 500 ألف طالب بتعليم الشرقية عبر 2000 مدرسة و44 ألف معلم، إضافة إلى ركن الصحة المدرسية، والذي يضم الفحص الاستكشافي لطلبة الثانوية والمتوسطة، وفحص اللياقة للمستجدين في الصف الأول الابتدائي.

إجراءات الوقاية

وأضاف أن المعرض يشمل ركن الإجراءات الاحترازية، لعودة آمنة إلى المدرسة، وللتوعية بالالتزام بإجراءات الوقاية، إضافة إلى ركن النمط الصحي، ويشمل الوجبات والأغذية الصحية، والطرق الصحيحة لوضع الحقيبة المدرسية على الظهر، وكذلك فوائد النوم المبكر، أما الركن الخامس فهو ركن نموذج عيادة الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة، والسادس ركن الترفيه والمسابقات، وسوف يشمل أسئلة عن الأركان السابقة لقياس نسبة الاستفادة.