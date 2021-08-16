شكرا لقرائتكم خبر عن متحور «دلتا» يصل إلى المملكة.. والصحة: ينتقل من المصاب لـ 7 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، عن وصول متحور «دلتا» إلى المملكة، مؤكدا متابعة الوزارة عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني.

أشد قلقا

وأوضح «العبدالعالي» خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا أمس، أن نسبة انتقال متحور دلتا تصل إلى 6 أو 7 أشخاص من الشخص المصاب الواحد، مشيرا إلى تسجيل العديد من الدول نسبة إصابات عالية من المتحور الأشد قلقا، والذي تحذر منه الكثير من الجهات العالمية.

تلقي الجرعتين

وأشار «العبدالعالي» إلى أن المملكة تجاوزت موجات من التحورات في مراحل سابقة، وذلك بفضل الله ثم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أهمية المسارعة في تلقي اللقاحات، وأكد أن اكتمال المواجهة يكون بأخذ الجرعة الثانية التي تحقق الأمان والحماية من المتحورات ومضاعفاتها.

المؤشر العالمي

ولفت متحدث الصحة إلى أن المؤشرات الوبائية في المملكة مبشرة، إضافة إلى استقرار الحالات الحرجة التي تتجه إلى الإيجابية، كما تم إعطاء أكثر من 31 مليون جرعة لأفراد المجتمع، لافتا إلى أن 60 % من إصابات كورونا مؤخرا من الإناث.

وقال إن تسجيل الحالات مستمر في العالم، هناك ارتفاعات في بعض الدول التي تسجل نسب تطعيم متدنية، وتم تسجيل أكثر من 207 ملايين إصابة، وحالات التعافي وصلت إلى 186 مليونا، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 4.3 مليون حالة وفاة، وتم إعطاء أكثر من 4.7 مليار جرعة حول العالم، ومعظم الدول التي تعطي اللقاحات تحقق مؤشرات إيجابية.

مستجدات الفيروس

وأعلن الدكتور العبدالعالي عن تسجيل 542 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 538525 حالة، من بينها 7063 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1356حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 523050 حالة، بإضافة 1041 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 8412 حالة بإضافة 13 حالة.