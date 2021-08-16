تواصل «مرئي ومسموع» يوميا بين الأسر وطلاب «التربية الخاصة» بالأردن

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الدمام - شريف احمد - ما جهود الملحقية المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة؟

تقوم الملحقية بالإشراف على العديد من طلبة ذوي الإعاقة الدارسين في الأردن، ممثلة بإدارة الشؤون الاجتماعية والنفسية وذوي الإعاقة، منها الإشراف على جودة خدمات التعليم والتأهيل والرعاية المقدمة لهم في مختلف مراكز ومدارس ذوي الإعاقة المعتمدة، وتحرص الملحقية على رعايتهم والاهتمام بشؤونهم التعليمية والصحية، وذلك بمتابعة من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ممثلة بالسفير نايف السديري الذي يولي جل رعايته واهتمامه الدائم لأبنائه الطلبة من ذوي الإعاقة.

ما المراكز التي تهتم بذوي الإعاقة؟

تتعاون الملحقية مع 13 مركزا ومدرسة حققت معايير التقييم والاعتماد من قبل وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمعتمدة لدينا في الملحقية، وهي: مركز نازك الحريري للتربية الخاصة، ومركز أطلس الشرق للتوحد، والمركز الاستشاري للتوحد، والمركز الدولي للتربية الخاصة، والمركز الدولي الخليجي السلوكي، ومركز التميز الشامل، والأكاديمية الأردنية للتوحد، والمركز العربي للتربية الخاصة، والقرية العربية لذوي التحديات الخاصة، والمدرسة العربية للتربية الخاصة، والمدرسة النموذجية للتربية الخاصة، وكلية ومدارس المعارف الأهلية، ومركز تنمية الحياة للتوحد.

ما المهام التي تقدمها «الشؤون الاجتماعية» بالملحقية؟

تولي الإدارة اهتماما كبيرا بالطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة، وتقوم بالإشراف والمتابعة المستمرة من قبل فريق متخصص في المجال الطبي، والتربية الخاصة، والسمع والنطق، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والتغذية العلاجية، وذلك للإشراف على جودة الخدمات المقدمة لدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من خلال القيام بتطوير أدلة تنظيمية وإجراء زيارات ميدانية وإقامة دورات وورش عمل تهدف إلى تجويد المخرجات التعليمية.

ما أبرز الأدوار التي تلعبها الملحقية لتقديم الدعم؟

تقوم الملحقية بدراسة الأوضاع النفسية والاجتماعية لجميع الطلبة وذويهم لتذليل كل التحديات التي تواجههم، والتي قد تعوق مسيرتهم التعليمية، من خلال تقديم الدعم اللازم ووضع الخطط والبرامج الإرشادية اللازمة، وذلك تحقيقا لأهداف التعليم في رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما تهتم بالجانبين التثقيفي والتوعوي لجميع الطلبة وذويهم، وذلك من خلال نشر دوريات لمواضيع تخدم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد أنشطة لا منهجية ومشاركة في الاحتفالات والأعياد والمناسبات العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز الجانب الترفيهي لديهم.

كيف تتابعون أوضاع ذوي الإعاقة؟

تحرص الملحقية على تطبيق أعلى درجات المتابعة المستمرة لأحوال الطلبة الملتحقين بمراكز ومدارس التربية الخاصة، حيث تم اعتماد لجنة متخصصة تزور المراكز والمدارس بشكل دوري وتتابع صحتهم وتغذيتهم وتعليمهم للمتابعة معهم لرفع درجة الاستعدادات القصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرارهم في العملية التعليمية، والحرص على سلامتهم وصحتهم، وتوفير الأدوية اللازمة لهم في ظل ظروف جائحة كورونا، إضافة إلى الزيارات المستمرة لتلك المراكز والمدارس ومتابعة أحوال الطلبة، والقيام بكل ما يخدم أبناءنا بالمراكز والمدارس المعتمدة، كما توجد وحدة كاميرات مراقبة على مدار ٢٤ ساعة مطبقة على جميع المراكز والمؤسسات التعليمية.

إلى أي مدى يصل التكامل والتعاون مع أولياء الأمور؟

نعزز التكامل مع أولياء الأمور من خلال إشراكهم في العملية التربوية، ومتابعة تقارير التقدم بشكل دوري، بالإضافة إلى تعزيز الجانبين النفسي والاجتماعي من خلال تنظيم التواصل المرئي والمسموع بشكل يومي مع أبنائهم طلبة قسم السكن الداخلي «الإيوائي»، والاهتمام بإقامة لقاءات بشكل دوري من قبل الملحقية الثقافية معهم، وإقامة الأنشطة والفعاليات بالمناسبات والأعياد، مثل مناسبة اليوم الوطني، وأيضا تلبية متطلباتهم من خلال الزيارات الميدانية الدورية التي تقوم بها الملحقية للاطمئنان على صحة الطلبة وأمورهم التعليمية.

ما أبرز التسهيلات التي تقدمها الملحقية لأولياء الأمور؟

تحرص الملحقية دائما على تقديم جميع التسهيلات والخدمات التي تسهم في تسيير جميع الأمور الدراسية والتعليمية لأبنائنا، وذلك بالتعاون مع السفارة، ومتابعة كل القرارات التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، والجهات ذات العلاقة، من أجل تزويد الطلبة بالقرارات كافة بما يخدم مصلحتهم التعليمية.

وتولي وزارة التعليم بالمملكة جل عنايتها واهتمامها بمتابعة أبنائها الطلبة المبتعثين الدارسين في جميع أنحاء العالم، من خلال المتابعة المستمرة، والحرص الدائم على تذليل جميع العقبات التي تواجههم في مرحلة الدراسة، ويأتي ذلك تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في تحقيق أعلى مستويات الجودة والتطوير في التعليم، للنهوض بالمملكة في مختلف القطاعات والمجالات التي تسهم في بناء وتطوير مملكتنا الغالية.

ما الجامعات الموصى بها من قبل «التعليم»؟

يدرس العديد من أبنائنا الطلبة السعوديين في العديد من الجامعات الأردنية الموصى بها من قبل وزارة التعليم في المملكة، في مختلف التخصصات والدرجات العلمية في البرامج المتنوعة، منها الطبية، والهندسية، والعلوم والتخصصات الأخرى الموصى بها والمنتشرة في مختلف الجامعات في المدن الأردنية، وهي على النحو التالي: الجامعة الأردنية بعمان، وجامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة إربد في الشمال، والجامعة الألمانية الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية في الوسط، وجامعة الحسين بن طلال في الجنوب.

الالتزام بمعايير «التعليم» في التقييم والاعتماد

أكد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عيسى الرميح، تعزيز التكامل بين الملحقية وأولياء أمور الطلاب الملتحقين بمراكز ومدارس التربية الخاصة، والمبتعثين من ذوي الإعاقة، والاهتمام بشؤونهم التعليمية والصحية من خلال إشراكهم في العملية التربوية ومتابعة تقارير التقدم بشكل دوري، إضافة إلى تعزيز الجانبين النفسي والاجتماعي، عبر تنظيم تواصل مرئي ومسموع بشكل يومي مع أبنائهم طلاب قسم السكن الداخلي «الإيوائي»، والاهتمام بإقامة لقاءات دورية معهم، وتلبية متطلباتهم من خلال زيارات الملحقية الميدانية الدورية للاطمئنان على صحة الطلبة وأمورهم التعليمية.

وأشار في حوار مع ”الخليج 365” إلى أن عدد الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم 7 جامعات تدرس مختلف التخصصات والدرجات العلمية.وإلى نص الحوار:

خطط وبرامج إرشادية تحقيقا لأهداف التعليم في رؤية المملكة 2030

فريق متخصص للإشراف وإجراء الزيارات الميدانية

إمكانية الالتحاق بمختلف التخصصات والدرجات في 7 جامعات

أنشطة لا منهجية ومشاركة

بالاحتفالات والمناسبات العالمية