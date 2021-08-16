شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على منافذ بيع المستلزمات المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية جولات رقابية تفتيشية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية والقرطاسية بالمنطقة، وذلك للتأكد من وفرة المستلزمات، والتزامها بالأنظمة واللوائح التي تطبقها الوزارة. وأوضح مدير الفرع أحمد الفايز، أن الفرق الرقابية شنت جولات تفتيشية لمتابعة أنظمة حماية المستهلك، داعيا جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.