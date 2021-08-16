شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إيوائية عاجلة لمتضرري سيول المهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في صحراء مديرية شحن بمحافظة المهرة، شملت خيامًا إيوائية وبسطًا وبطانيات وحقائب إيوائية، استفاد منها عدد من الأسر النازحة المتضررة.

يذكر أن محافظتي حضرموت والمهرة وعددًا من المحافظات الجنوبية والشرقية كانت قد شهدت مؤخرًا سيولًا جارفة، أودت بحياة عدد من الأشخاص وتسببت بخسائر مادية كبيرة، إثر المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية.