شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين وقف أهل القرآن الكريم بجمعية التحفيظ بشرورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمكتبه أمس، وقف أهل القرآن بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شرورة «بينات»، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية طالب الهمامي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الطلبة الحافظين لكتاب الله الكريم.

وأشاد سموه بدور الجمعية في رعاية حفاظ القرآن الكريم، والجهود التي تبذل في سبيل خدمة كتاب الله، وما يسخر من إمكانات، مبينا أن المملكة تستمد قوتها من التمسك بكتاب الله، الذي هو نهج الحياة.

واستمع إلى شرح عن أعمال الجمعية المتمثلة في تنفيذ 83 حلقة للتحفيظ بنين و93 حلقة بنات، وبلغ عدد الطلاب 1464 طالبا، و2230 طالبة، وخلال العامين الماضيين حفظ القرآن الكريم 80 حافظا وحافظة بالجمعية.

وكرم سموه عددا من حفاظ القرآن الكريم من منتسبي الجمعية، متمنيا لهم التوفيق، ومقدرا جهود الجمعية.