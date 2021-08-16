شكرا لقرائتكم خبر عن الخيال يطلع على أحوال السجناء والموقوفين بأبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من هيئة حقوق الإنسان برئاسة النائب عبدالعزيز الخيال، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الهيئة ومسؤوليها، فرع المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير وسجن أبها العام، التقى خلالها المسؤولين عن السجون وعنابر السجناء ومرافق السجن، كما شملت الزيارة إدارة الوافدين وعنابر الإبعاد، اطلع خلالها على أحوال السجناء والموقوفين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد خلال الزيارة أن أنظمة المملكة أولت اهتماما كبيرا بحقوق السجناء والموقوفين، واعتنت بتوفير سبل الرعاية كافة، وتأهيلهم اجتماعيا وتعزيز القيم المجتمعية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، بما يتواكب مع رؤى وتطلعات ولاة الأمر وحرصهم على حفظ حقوقهم، مبينا أن الزيارات تأتي في إطار جهود الهيئة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق السجناء والموقوفين، حيث نص تنظيمها على زيارة السجون ودور التوقيف بشكل دوري؛ للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها المملكة.